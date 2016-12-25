Святая Гора Афон. Высказывания старца Симеона Афонского — Регистрация

Высказывания о жизни и любви, притчи, афоризмы 218203 просмотра - Александр



Слово было у Бога и поэтому слово творит чудеса. Одним высказыванием Господа прозрел ап. Варфоломей (Ин. 1:43-49). Прп. Антоний услышал одну фразу Господа в Евангелии и изменил жизнь. Масса примеров показывает, что одно мудрое высказывание может остановить беду, помочь в жизненных трудностях или даже спасти человека. Наверное, в жизни у каждого читателя были такие минуты, когда он был глубоко потрясен какими-то мудрыми высказываниями, или хотя бы задумался о жизни. Сколько раз добрые слова помогали нам понять себя и других. Ведь на самом деле красивое высказывание дает возможность увидеть мир глазами другого человека, открыть для ... читать далее »

Умными полон ад, а добрыми – рай. 603 просмотра - Александр



1.Живя на земле, живи, как на небе – без всяких привязанностей и в непрестанной молитве. 2.Каждый раз молись так, как будто впервые, или молись так, как будто в последний раз. 3.Созерцать Бога не всегда возможно, а умолять Его можно всегда. 4. Хорошо умолять Бога о прощении своих грехов, тогда помыслы осуждения уходят, как чуждые этому деланию. 5.Вся духовная борьба идет за смирение и терпение, а когда приходят смирение и терпение, то приходят внимание и молитва. 6.Гибельно для уединения судить о людях или слушать о них пересуды – ум надолго теряет покой и молитву. 7.Если думать о мире – не избежать горечи, а если о Боге – ... читать далее »