Святая Гора Афон. Высказывания старца Симеона Афонского — Регистрация

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Притча о Рождестве

6 января 2017 в 18:47 / 392 просмотра - Александр

Однажды, на Рождество, путники приехали в незнакомую красивую местность. Вечерело. На фоне заката по склонам гор были видны красивые села. В окнах домов зажглись тихие уютные огоньки. Заметив на дороге местных жителей, приезжие спросили у них: «Скажите, как называются эти красивые села вдали?» – «Эти-то? А это наши села – Счастье и Радость!» – «А как нам проехать в эти села?» – Поинтересовались путники. – «Вы видите эту дорогу? В те села Счастье и Радость можно попасть только по одной дороге, которая ведет через деревню Скорби. Просто деревню Скорби отсюда не видно, она в яме находится. А дорога к тем селам проходит только через ... читать далее »

Цинизм всегда проявляется в жестокости

11 декабря 2016 в 19:36 / 472 просмотра - Александр

Мир «притворный и кратковременный» жесток, а чтобы мы не забывали об этом, в него добавлена «горчица» скорбей. Увлекаясь миром, мы начинаем ощущать сильную горечь, а затем и жжение от его «удовольствий». Сладость есть лишь в Духе Святом, а все, что не имеет святости, лишено и сладости. Зная это, в монахе рождается глубокое отречение от мира, а в мирянине беспокойство об иной жизни. Если мир жесток, то еще более шесток его цинизм, особенно монашеский, когда встречают поклонами, а выгоняют пинками. Благоговейных монахов всегда было немного, а циников можно встретить на каждом шагу. Цинизм всегда проявляется в жестокости. Когда ... читать далее »

Мысли о любви 33

Троица Спасения 2.0 :)

31 января 2017 в 06:19 / 13 просмотров
 Михаил Алексеевич
Спасение состоит из Причастия Покаяния и Добра. Причастие. Причастие может быть не только в Таинстве Крови и Плоти но имени Иисуса Христа в Иисусовой молитве, Благодати, Слова, через жития ... читать далее »

Монах Симеон Афонский. Птицы Небесные 21

Бросок в горы

13 января 2017 в 23:31 / 135 просмотров
 Александр
 Выбирая пути без Христа, мы выбираем пути заблуждений. Чем дальше они уводят нас от любвеобильного Бога, тем нелепее и опаснее становятся заблуждения. Наши попытки подняться из земного праха к Богу ... читать далее »

Взгляд с Афона 14

Цинизм всегда проявляется в жестокости

11 декабря 2016 в 19:36 / 472 просмотра
 Александр
 Мир «притворный и кратковременный» жесток, а чтобы мы не забывали об этом, в него добавлена «горчица» скорбей. Увлекаясь миром, мы начинаем ощущать сильную горечь, а затем и жжение от его ... читать далее »

Афоризмы Симеона Афонского 13

Бог всегда сделает так, как нужно, а мир никогда не сделает так, как хочет.

30 января 2017 в 08:32 / 27 просмотров
 Александр
 Бог всегда сделает так, как нужно, а мир никогда не сделает так, как хочет. В совершенном Боге – все совершенно, а не совершенного нет и не может быть, но чтобы нам открылось это, необходимо помочь ... читать далее »

Мудрые высказывания монаха Симеона 8

Учись менять ржавые монеты своих неблагоприятных обстоятельств на золотые монеты Божественной благодати

25 декабря 2016 в 18:54 / 391 просмотр
 Александр
 Молись так, словно у тебя душа ягненка, отражай дурные помыслы так, словно у тебя сердце льва, постигай Истину так, словно у тебя ум Христа. Зная это, монах преодолеваетсопротивление демонов ... читать далее »

Красивые высказывания Симеона Афонского 14

Счастье – это то, к чему нечего добавить

28 ноября 2016 в 19:34 / 1060 просмотров
 Александр
 Скромных счастье ищет само, и слава сама убегает от тщеславных. Страдания – это всегда удар по самолюбию. Если сердце научится жить в страхе Божием, оно уже не осмелится жить в грехе. Быть добрым – ... читать далее »

Притчи Симеона Афонского 15

Горожанин и огород. Притча о патриотах веры.

27 января 2017 в 18:20 / 59 просмотров
 Александр
 Горожанин и огород. Притча о патриотах веры. Один горожанин решил заняться огородничеством. Он начал искать книги о правильном выборе участка с хорошей землей, о воде для полива, о правильной посадке ... читать далее »

Стихи монаха Симеона 29

Только прямо

21 декабря 2016 в 20:50 / 319 просмотров
 Александр
 Облачный гребень дождя Чешет поникшие травы -То справа налево идя, То слева направо. Мечется сказка моя Птицей осиротелой, То слева направо летя, То справа налево. И все-таки смелых сердца Выбирают ... читать далее »

Пословицы Кирилла Павлова 9

Высказывания архим. Кирилла (Павлова).

3 сентября 2015 в 10:31 / 52858 просмотров
 Александр
 Высказывания архим. Кирилла (Павлова). Эти высказывания легендарного старца Кирилла записал монах Симеон Афонский, в период жизни в Лавре. Замечательны пословицы и поговорки, придуманные старцем. ... читать далее »

Высказывания о жизни и любви, притчи, афоризмы

23 июля 2011 в 23:45 / 221766 просмотров - Александр

Слово было у Бога и поэтому слово творит чудеса. Одним высказыванием Господа прозрел ап. Варфоломей (Ин. 1:43-49). Прп. Антоний услышал одну фразу Господа в Евангелии и изменил жизнь. Масса примеров показывает, что одно мудрое высказывание может остановить беду, помочь в жизненных трудностях или даже спасти человека. Наверное, в жизни у каждого читателя были такие минуты, когда он был глубоко потрясен какими-то мудрыми высказываниями, или хотя бы задумался о жизни. Сколько раз добрые слова помогали нам понять себя и других. Ведь на самом деле красивое высказывание дает возможность увидеть мир глазами другого человека, открыть для ... читать далее »

Высказывания архим. Кирилла (Павлова).

3 сентября 2015 в 10:31 / 52858 просмотров - Александр

Высказывания архим. Кирилла (Павлова). Эти высказывания легендарного старца Кирилла записал монах Симеон Афонский, в период жизни в Лавре. Замечательны пословицы и поговорки, придуманные старцем. Это подлинное сокровище для понимающих ему цену. Дело в том, что о. Кирилл специально облекал свои наставления в образ крылатых летучих пословиц или же советов для того, чтобы не отяготить духовное чадо. Человеку всегда оставалась свобода: выполнить совет - или сделать по-своему. Так что здесь нет и доли шутки. Это вещи, определяющие жизнь человека. Сразу же вспоминаются наставления Христа: притчи, пословицы, краткие апофтегмы. Кто бы ... читать далее »
Троица Спасения 2.0 :) 1 - Михаил Алексеевич 31/01/2017 06:19:20 13
Бог всегда сделает так, как нужно, а мир никогда не сделает так, как хочет. - - Александр 30/01/2017 08:32:22 27
Бог всегда сделает так, как нужно, а мир никогда не сделает так, как хочет. - - Александр 30/01/2017 08:32:21 12
Горожанин и огород. Притча о патриотах веры. 1 - Александр 27/01/2017 18:20:52 59
Спасаться по книгам – тоже самое, что лечиться градусником. 2 - Александр 17/12/2016 19:40:14 851
Бросок в горы - - Александр 13/01/2017 23:31:30 135
Высказывания архим. Кирилла (Павлова). 2 - Александр 03/09/2015 10:31:42 52858
Притча о Рождестве - - Александр 06/01/2017 18:47:44 392
Гарм - - Александр 05/01/2017 14:17:18 208
Учись менять ржавые монеты своих неблагоприятных обстоятельств на золотые монеты Божественной благодати - - Александр 25/12/2016 18:54:33 391
31 января 2017 в 06:19Троица Спасения 2.0 :)
30 января 2017 в 08:32Бог всегда сделает так, как нужно, а мир никогда не сделает так, как хочет.
30 января 2017 в 08:32Бог всегда сделает так, как нужно, а мир никогда не сделает так, как хочет.
27 января 2017 в 18:20Горожанин и огород. Притча о патриотах веры.
13 января 2017 в 23:31Бросок в горы
6 января 2017 в 18:47Притча о Рождестве
5 января 2017 в 14:17Гарм
25 декабря 2016 в 18:54Учись менять ржавые монеты своих неблагоприятных обстоятельств на золотые монеты Божественной благодати
25 декабря 2016 в 18:44Странник
Все новости »
Троица Спасения 2.0 :) - 1 февраля 2017 в 13:44 - Михаил Алексеевич - Вот не смог не скопировать с первой версии за Благодать. --------- Добро необходимо для Спасения. Раньше общался на курайнике и на других форумах и оттуда шла нагрузка а после и радость в сердце. Сейчас перестал и без нагрузки молитва не в радость. Стал молится и за нас и радость вернулась. Да и качество молитвы совсем другое. Но на форумах нагрузка могла идти очень мощная потому что не знал как обернется. Колбасило серьезно, а сейчас нагрузку слабую себе даю. Нехорошо и хватит. Потому и радость ...
Горожанин и огород. Притча о патриотах веры. - 30 января 2017 в 05:26 - Михаил Алексеевич - Правда одна а вариантов лжи несчетное количество. Потому нужно бороться за Правду а не против лжи. Нужно стараться делать правильно, а не делать не неправильно. Делать не неправильно и делом назвать нельзя. Наверное:)
Троица Спасения. - 20 января 2017 в 23:03 - Михаил Алексеевич - В общем понятно многое становится в очередной раз. Враги у Святых откуда. Вот человек вытирал ноги об будущего святого но вот приходит время отдавать долги. И если у не святых долги отдаются по 2 -му пришествию Господа нашего Иисуса Христа, то у святых еще до святости. Не зависимо от будущего святого Бог промыслом своим возвращает долги. Т.е. вытирал ноги об будущего святого и вот теперь не специально будущий святой вытирает ноги об него до тех пор пока не возвращен долг. И так со всеми. Хочешь не хочешь а ...
Спасаться по книгам – тоже самое, что лечиться градусником. - 18 января 2017 в 23:08 - Александр - Миша, дорогой, начни читать вот отсюда: http://www.afonnews.ru/forum/all/section_79/. А то ты с конца начал, поэтому ничего не понял...
Спасаться по книгам – тоже самое, что лечиться градусником. - 15 января 2017 в 23:27 - Михаил программист Небесной канцелярии - К чему слова если ими не спасешься? К чему Библия? К чему вообще СЛОВО? Лохотрон какой то. Вы хоть там фильтруйте что пишите. брехню с Правдой зачем мешать? Любое слово содержит в себе благодать говорящего. Т.е. слово несет не только знание но и благодать. Благодать понятно от Господа нашего Иисуса Христа, но человек стяжал крупицу и отдал через слово. Это есть Добро и говорить что говорить вообще не надо нельзя. Так же как и осуждать говорящего. Потому как у него нагрузка намного больше чем у ...
Высказывания архим. Кирилла (Павлова). - 7 января 2017 в 22:33 - Александр - С Рождеством! Не знаю. Это Юра выкладывал. Когда появится ответит.
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