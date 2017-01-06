Святая Гора Афон. Высказывания старца Симеона Афонского — Регистрация

Притча о Рождестве 313 просмотров - Александр



Однажды, на Рождество, путники приехали в незнакомую красивую местность. Вечерело. На фоне заката по склонам гор были видны красивые села. В окнах домов зажглись тихие уютные огоньки. Заметив на дороге местных жителей, приезжие спросили у них: «Скажите, как называются эти красивые села вдали?» – «Эти-то? А это наши села – Счастье и Радость!» – «А как нам проехать в эти села?» – Поинтересовались путники. – «Вы видите эту дорогу? В те села Счастье и Радость можно попасть только по одной дороге, которая ведет через деревню Скорби. Просто деревню Скорби отсюда не видно, она в яме находится. А дорога к тем селам проходит только через ... читать далее »

Цинизм всегда проявляется в жестокости 414 просмотров - Александр



Мир «притворный и кратковременный» жесток, а чтобы мы не забывали об этом, в него добавлена «горчица» скорбей. Увлекаясь миром, мы начинаем ощущать сильную горечь, а затем и жжение от его «удовольствий». Сладость есть лишь в Духе Святом, а все, что не имеет святости, лишено и сладости. Зная это, в монахе рождается глубокое отречение от мира, а в мирянине беспокойство об иной жизни. Если мир жесток, то еще более шесток его цинизм, особенно монашеский, когда встречают поклонами, а выгоняют пинками. Благоговейных монахов всегда было немного, а циников можно встретить на каждом шагу. Цинизм всегда проявляется в жестокости. Когда ... читать далее »