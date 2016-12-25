Святая Гора Афон. Высказывания старца Симеона Афонского — Регистрация

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Учись менять ржавые монеты своих неблагоприятных обстоятельств на золотые монеты Божественной благодати

25 декабря 2016 в 18:54 / 70 просмотров - Александр

Молись так, словно у тебя душа ягненка, отражай дурные помыслы так, словно у тебя сердце льва, постигай Истину так, словно у тебя ум Христа. Зная это, монах преодолеваетсопротивление демонов милосердием Христовым, а мирянин стяжает помощь всех святых. Если ты, монах, прилежишь молитве, не заботясь ни о крове, ни о теле, Изнутри возникает сияние чистого нетварного света, просвещающее тебя с головы до ног. Храня этот свет, будешь сам им храним и в этой жизни, и в иной. ' зная это, поступай так и спасешься, а мирянин пусть паломничает по святыням, укрепляя благодатью душу. Учись менять ржавые монеты своих неблагоприятных ... читать далее »

Цинизм всегда проявляется в жестокости

11 декабря 2016 в 19:36 / 210 просмотров - Александр

Мир «притворный и кратковременный» жесток, а чтобы мы не забывали об этом, в него добавлена «горчица» скорбей. Увлекаясь миром, мы начинаем ощущать сильную горечь, а затем и жжение от его «удовольствий». Сладость есть лишь в Духе Святом, а все, что не имеет святости, лишено и сладости. Зная это, в монахе рождается глубокое отречение от мира, а в мирянине беспокойство об иной жизни. Если мир жесток, то еще более шесток его цинизм, особенно монашеский, когда встречают поклонами, а выгоняют пинками. Благоговейных монахов всегда было немного, а циников можно встретить на каждом шагу. Цинизм всегда проявляется в жестокости. Когда ... читать далее »

Мудрые высказывания монаха Симеона 8

Учись менять ржавые монеты своих неблагоприятных обстоятельств на золотые монеты Божественной благодати

25 декабря 2016 в 18:54 / 70 просмотров
 Александр
 Молись так, словно у тебя душа ягненка, отражай дурные помыслы так, словно у тебя сердце льва, постигай Истину так, словно у тебя ум Христа. Зная это, монах преодолеваетсопротивление демонов ... читать далее »

Притчи Симеона Афонского 13

Перекресток

19 декабря 2016 в 20:51 / 182 просмотра
 Александр
 Прохожий попал на перекресток, где справа было написано – «Хорошая жизнь», слева была надпись – «Плохая жизнь», а прямо перед ним был указатель с надписью – «Путь к Богу». – «Ну к Богу-то я еще ... читать далее »

Красивые высказывания Симеона Афонского 14

Счастье – это то, к чему нечего добавить

28 ноября 2016 в 19:34 / 468 просмотров
 Александр
 Скромных счастье ищет само, и слава сама убегает от тщеславных. Страдания – это всегда удар по самолюбию. Если сердце научится жить в страхе Божием, оно уже не осмелится жить в грехе. Быть добрым – ... читать далее »

Монах Симеон Афонский. Птицы Небесные 20

Странник

25 декабря 2016 в 18:44 / 54 просмотра
 Александр
 Соединяться умом со страстями - то же самое, что поклоняться идолам, а сослагаться с помыслами - то же самое, что приносить себя в жертву демонам. Той же любовью, какой мы любим Бога, единственно ей ... читать далее »

Афоризмы Симеона Афонского 11

Спасаться по книгам – тоже самое, что лечиться градусником.

17 декабря 2016 в 19:40 / 378 просмотров
 Александр
 Спасаться по книгам – тоже самое, что лечиться градусником. Никогда не учись у тех, кто ищет Христа вовне и произносит красивые речи о спасении. Говорить правду об Истине, значит говорить о ней слова. ... читать далее »

Высказывания монаха Симеона о духовной жизни 33

Если оставишь мысли в покое...

26 ноября 2016 в 19:46 / 441 просмотр
 Александр
 Если оставишь мысли в покое, увидишь, как они болтаются в уме, по добно тряпке на ветру, бесцельные и бесполезные, словно использованная  ветошь. Зная это, монах приходит ... читать далее »

Стихи монаха Симеона 29

Только прямо

21 декабря 2016 в 20:50 / 89 просмотров
 Александр
 Облачный гребень дождя Чешет поникшие травы -То справа налево идя, То слева направо. Мечется сказка моя Птицей осиротелой, То слева направо летя, То справа налево. И все-таки смелых сердца Выбирают ... читать далее »

Взгляд с Афона 15

Цинизм всегда проявляется в жестокости

11 декабря 2016 в 19:36 / 210 просмотров
 Александр
 Мир «притворный и кратковременный» жесток, а чтобы мы не забывали об этом, в него добавлена «горчица» скорбей. Увлекаясь миром, мы начинаем ощущать сильную горечь, а затем и жжение от его ... читать далее »

Поучения Симеона Афонского 2

Умными полон ад, а добрыми – рай.

18 ноября 2016 в 20:21 / 603 просмотра
 Александр
 1.Живя на земле, живи, как на небе – без всяких привязанностей и в непрестанной молитве. 2.Каждый раз молись так, как будто впервые, или молись так, как будто в последний раз. 3.Созерцать Бога не ... читать далее »

Высказывания о жизни и любви, притчи, афоризмы

23 июля 2011 в 23:45 / 218203 просмотра - Александр

Слово было у Бога и поэтому слово творит чудеса. Одним высказыванием Господа прозрел ап. Варфоломей (Ин. 1:43-49). Прп. Антоний услышал одну фразу Господа в Евангелии и изменил жизнь. Масса примеров показывает, что одно мудрое высказывание может остановить беду, помочь в жизненных трудностях или даже спасти человека. Наверное, в жизни у каждого читателя были такие минуты, когда он был глубоко потрясен какими-то мудрыми высказываниями, или хотя бы задумался о жизни. Сколько раз добрые слова помогали нам понять себя и других. Ведь на самом деле красивое высказывание дает возможность увидеть мир глазами другого человека, открыть для ... читать далее »

Умными полон ад, а добрыми – рай.

18 ноября 2016 в 20:21 / 603 просмотра - Александр

1.Живя на земле, живи, как на небе – без всяких привязанностей и в непрестанной молитве. 2.Каждый раз молись так, как будто впервые, или молись так, как будто в последний раз. 3.Созерцать Бога не всегда возможно, а умолять Его можно всегда. 4. Хорошо умолять Бога о прощении своих грехов, тогда помыслы осуждения уходят, как чуждые этому деланию. 5.Вся духовная борьба идет за смирение и терпение, а когда приходят смирение и терпение, то приходят внимание и молитва. 6.Гибельно для уединения судить о людях или слушать о них пересуды – ум надолго теряет покой и молитву. 7.Если думать о мире – не избежать горечи, а если о Боге – ... читать далее »
Учись менять ржавые монеты своих неблагоприятных обстоятельств на золотые монеты Божественной благодати - - Александр 25/12/2016 18:54:33 70
Странник - - Александр 25/12/2016 18:44:31 54
Только прямо - - Александр 21/12/2016 20:50:47 89
Крушение надежд - - Александр 21/12/2016 20:14:12 84
Перекресток - - Александр 19/12/2016 20:51:48 182
Спасаться по книгам – тоже самое, что лечиться градусником. - - Александр 17/12/2016 19:40:14 378
Побег в никуда - - Александр 17/12/2016 19:07:31 215
Встречи - - Александр 13/12/2016 23:16:17 107
Откуда произошел этот странный мир? - - Александр 12/12/2016 22:43:24 136
Цинизм всегда проявляется в жестокости - - Александр 11/12/2016 19:36:35 210
25 декабря 2016 в 18:54Учись менять ржавые монеты своих неблагоприятных обстоятельств на золотые монеты Божественной благодати
25 декабря 2016 в 18:44Странник
21 декабря 2016 в 20:50Только прямо
21 декабря 2016 в 20:14Крушение надежд
19 декабря 2016 в 20:51Перекресток
17 декабря 2016 в 19:40Спасаться по книгам – тоже самое, что лечиться градусником.
17 декабря 2016 в 19:07Побег в никуда
13 декабря 2016 в 23:16Встречи
12 декабря 2016 в 22:43Откуда произошел этот странный мир?
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Умными полон ад, а добрыми – рай. - 19 ноября 2016 в 22:50 - Василий - «(Сарра повиновалась Аврааму…) Вы - дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха.» (1Петр. 3:6).
Человек тупеет от тупиков жизни, в которые он загоняет сам себя. - 19 ноября 2016 в 22:49 - Василий - Если твои дела зашли в тупик – держись смирения и выход найдется.
Афонские стихи - 19 ноября 2016 в 22:48 - Василий - На эти мечты и о том, что мечтаю, Умывшись холодной водой, С сомнением я головою качаю, Своей головою седой…
Какая беда самая большая? - 19 ноября 2016 в 22:46 - Василий - Какой поступок самый героический? – Отречение от похоти. Прп. Силуану сказано духовником, не принимать блудных помыслов. И он не принимал. И с тех пор никто это не может повторить.
Монах – это тот, чья цена в его ночной молитве. - 19 ноября 2016 в 22:44 - Василий - Я бы сделал акцент на: Монах – это тот, чей ум чист от помыслов...
Ненавидеть мир, как и любить, не за что - 19 ноября 2016 в 22:43 - Василий - Ненавидеть смерть, как и лю­бить, — не за что. Необходимо успеть постичь, что она такое — переход из одного состояния жизни в другое. Закрыл глаза - открыл их уже в другом мире. Вот и все. Но как трудно это принять!
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