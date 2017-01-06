Святая Гора Афон. Высказывания старца Симеона Афонского — Регистрация

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Притча о Рождестве

6 января 2017 в 18:47 / 313 просмотров - Александр

Однажды, на Рождество, путники приехали в незнакомую красивую местность. Вечерело. На фоне заката по склонам гор были видны красивые села. В окнах домов зажглись тихие уютные огоньки. Заметив на дороге местных жителей, приезжие спросили у них: «Скажите, как называются эти красивые села вдали?» – «Эти-то? А это наши села – Счастье и Радость!» – «А как нам проехать в эти села?» – Поинтересовались путники. – «Вы видите эту дорогу? В те села Счастье и Радость можно попасть только по одной дороге, которая ведет через деревню Скорби. Просто деревню Скорби отсюда не видно, она в яме находится. А дорога к тем селам проходит только через ... читать далее »

Цинизм всегда проявляется в жестокости

11 декабря 2016 в 19:36 / 414 просмотров - Александр

Мир «притворный и кратковременный» жесток, а чтобы мы не забывали об этом, в него добавлена «горчица» скорбей. Увлекаясь миром, мы начинаем ощущать сильную горечь, а затем и жжение от его «удовольствий». Сладость есть лишь в Духе Святом, а все, что не имеет святости, лишено и сладости. Зная это, в монахе рождается глубокое отречение от мира, а в мирянине беспокойство об иной жизни. Если мир жесток, то еще более шесток его цинизм, особенно монашеский, когда встречают поклонами, а выгоняют пинками. Благоговейных монахов всегда было немного, а циников можно встретить на каждом шагу. Цинизм всегда проявляется в жестокости. Когда ... читать далее »

Монах Симеон Афонский. Птицы Небесные 21

Бросок в горы

13 января 2017 в 23:31 / 87 просмотров
 Александр
 Выбирая пути без Христа, мы выбираем пути заблуждений. Чем дальше они уводят нас от любвеобильного Бога, тем нелепее и опаснее становятся заблуждения. Наши попытки подняться из земного праха к Богу ... читать далее »

Стихи монаха Симеона 29

Только прямо

21 декабря 2016 в 20:50 / 275 просмотров
 Александр
 Облачный гребень дождя Чешет поникшие травы -То справа налево идя, То слева направо. Мечется сказка моя Птицей осиротелой, То слева направо летя, То справа налево. И все-таки смелых сердца Выбирают ... читать далее »

Красивые высказывания Симеона Афонского 14

Счастье – это то, к чему нечего добавить

28 ноября 2016 в 19:34 / 861 просмотр
 Александр
 Скромных счастье ищет само, и слава сама убегает от тщеславных. Страдания – это всегда удар по самолюбию. Если сердце научится жить в страхе Божием, оно уже не осмелится жить в грехе. Быть добрым – ... читать далее »

Притчи Симеона Афонского 14

Притча о Рождестве

6 января 2017 в 18:47 / 313 просмотров
 Александр
 Однажды, на Рождество, путники приехали в незнакомую красивую местность. Вечерело. На фоне заката по склонам гор были видны красивые села. В окнах домов зажглись тихие уютные огоньки. Заметив на ... читать далее »

Афоризмы Симеона Афонского 11

Спасаться по книгам – тоже самое, что лечиться градусником.

17 декабря 2016 в 19:40 / 702 просмотра
 Александр
 Спасаться по книгам – тоже самое, что лечиться градусником. Никогда не учись у тех, кто ищет Христа вовне и произносит красивые речи о спасении. Говорить правду об Истине, значит говорить о ней слова. ... читать далее »

Высказывания монаха Симеона о духовной жизни 33

Если оставишь мысли в покое...

26 ноября 2016 в 19:46 / 668 просмотров
 Александр
 Если оставишь мысли в покое, увидишь, как они болтаются в уме, по добно тряпке на ветру, бесцельные и бесполезные, словно использованная  ветошь. Зная это, монах приходит ... читать далее »

Мудрые высказывания монаха Симеона 8

Учись менять ржавые монеты своих неблагоприятных обстоятельств на золотые монеты Божественной благодати

25 декабря 2016 в 18:54 / 328 просмотров
 Александр
 Молись так, словно у тебя душа ягненка, отражай дурные помыслы так, словно у тебя сердце льва, постигай Истину так, словно у тебя ум Христа. Зная это, монах преодолеваетсопротивление демонов ... читать далее »

Взгляд с Афона 14

Цинизм всегда проявляется в жестокости

11 декабря 2016 в 19:36 / 414 просмотров
 Александр
 Мир «притворный и кратковременный» жесток, а чтобы мы не забывали об этом, в него добавлена «горчица» скорбей. Увлекаясь миром, мы начинаем ощущать сильную горечь, а затем и жжение от его ... читать далее »

Пословицы Кирилла Павлова 9

Высказывания архим. Кирилла (Павлова).

3 сентября 2015 в 10:31 / 52088 просмотров
 Александр
 Высказывания архим. Кирилла (Павлова). Эти высказывания легендарного старца Кирилла записал монах Симеон Афонский, в период жизни в Лавре. Замечательны пословицы и поговорки, придуманные старцем. ... читать далее »

Высказывания о жизни и любви, притчи, афоризмы

23 июля 2011 в 23:45 / 220725 просмотров - Александр

Слово было у Бога и поэтому слово творит чудеса. Одним высказыванием Господа прозрел ап. Варфоломей (Ин. 1:43-49). Прп. Антоний услышал одну фразу Господа в Евангелии и изменил жизнь. Масса примеров показывает, что одно мудрое высказывание может остановить беду, помочь в жизненных трудностях или даже спасти человека. Наверное, в жизни у каждого читателя были такие минуты, когда он был глубоко потрясен какими-то мудрыми высказываниями, или хотя бы задумался о жизни. Сколько раз добрые слова помогали нам понять себя и других. Ведь на самом деле красивое высказывание дает возможность увидеть мир глазами другого человека, открыть для ... читать далее »

Высказывания архим. Кирилла (Павлова).

3 сентября 2015 в 10:31 / 52088 просмотров - Александр

Высказывания архим. Кирилла (Павлова). Эти высказывания легендарного старца Кирилла записал монах Симеон Афонский, в период жизни в Лавре. Замечательны пословицы и поговорки, придуманные старцем. Это подлинное сокровище для понимающих ему цену. Дело в том, что о. Кирилл специально облекал свои наставления в образ крылатых летучих пословиц или же советов для того, чтобы не отяготить духовное чадо. Человеку всегда оставалась свобода: выполнить совет - или сделать по-своему. Так что здесь нет и доли шутки. Это вещи, определяющие жизнь человека. Сразу же вспоминаются наставления Христа: притчи, пословицы, краткие апофтегмы. Кто бы ... читать далее »
Троица Спасения. 6 - Михаил Алексеевич 08/01/2016 00:13:11 8040
Спасаться по книгам – тоже самое, что лечиться градусником. 2 - Александр 17/12/2016 19:40:14 702
Бросок в горы - - Александр 13/01/2017 23:31:30 87
Высказывания архим. Кирилла (Павлова). 2 - Александр 03/09/2015 10:31:42 52088
Притча о Рождестве - - Александр 06/01/2017 18:47:44 313
Гарм - - Александр 05/01/2017 14:17:18 187
Учись менять ржавые монеты своих неблагоприятных обстоятельств на золотые монеты Божественной благодати - - Александр 25/12/2016 18:54:33 328
Странник - - Александр 25/12/2016 18:44:31 258
Только прямо - - Александр 21/12/2016 20:50:47 275
Крушение надежд - - Александр 21/12/2016 20:14:12 266
13 января 2017 в 23:31Бросок в горы
6 января 2017 в 18:47Притча о Рождестве
5 января 2017 в 14:17Гарм
25 декабря 2016 в 18:54Учись менять ржавые монеты своих неблагоприятных обстоятельств на золотые монеты Божественной благодати
25 декабря 2016 в 18:44Странник
21 декабря 2016 в 20:50Только прямо
21 декабря 2016 в 20:14Крушение надежд
19 декабря 2016 в 20:51Перекресток
17 декабря 2016 в 19:40Спасаться по книгам – тоже самое, что лечиться градусником.
Все новости »
Троица Спасения. - 20 января 2017 в 23:03 - Михаил Алексеевич - В общем понятно многое становится в очередной раз. Враги у Святых откуда. Вот человек вытирал ноги об будущего святого но вот приходит время отдавать долги. И если у не святых долги отдаются по 2 -му пришествию Господа нашего Иисуса Христа, то у святых еще до святости. Не зависимо от будущего святого Бог промыслом своим возвращает долги. Т.е. вытирал ноги об будущего святого и вот теперь не специально будущий святой вытирает ноги об него до тех пор пока не возвращен долг. И так со всеми. Хочешь не хочешь а ...
Спасаться по книгам – тоже самое, что лечиться градусником. - 18 января 2017 в 23:08 - Александр - Миша, дорогой, начни читать вот отсюда: http://www.afonnews.ru/forum/all/section_79/. А то ты с конца начал, поэтому ничего не понял...
Спасаться по книгам – тоже самое, что лечиться градусником. - 15 января 2017 в 23:27 - Михаил программист Небесной канцелярии - К чему слова если ими не спасешься? К чему Библия? К чему вообще СЛОВО? Лохотрон какой то. Вы хоть там фильтруйте что пишите. брехню с Правдой зачем мешать? Любое слово содержит в себе благодать говорящего. Т.е. слово несет не только знание но и благодать. Благодать понятно от Господа нашего Иисуса Христа, но человек стяжал крупицу и отдал через слово. Это есть Добро и говорить что говорить вообще не надо нельзя. Так же как и осуждать говорящего. Потому как у него нагрузка намного больше чем у ...
Высказывания архим. Кирилла (Павлова). - 7 января 2017 в 22:33 - Александр - С Рождеством! Не знаю. Это Юра выкладывал. Когда появится ответит.
Высказывания архим. Кирилла (Павлова). - 5 января 2017 в 20:59 - olec - Здравствуйте ! Что за музыка, кто написал?
Умными полон ад, а добрыми – рай. - 19 ноября 2016 в 22:50 - Василий - «(Сарра повиновалась Аврааму…) Вы - дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха.» (1Петр. 3:6).
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