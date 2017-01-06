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Святая Гора Афон. Высказывания старца Симеона Афонского — Регистрация
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6 января 2017 в 18:47
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Александр
Однажды, на Рождество, путники приехали в незнакомую красивую местность. Вечерело. На фоне заката по склонам гор были видны красивые села. В окнах домов зажглись тихие уютные огоньки.
Заметив на дороге местных жителей, приезжие спросили у них: «Скажите, как называются эти красивые села вдали?» – «Эти-то? А это наши села – Счастье и Радость!» – «А как нам проехать в эти села?» – Поинтересовались путники. – «Вы видите эту дорогу? В те села Счастье и Радость можно попасть только по одной дороге, которая ведет через деревню Скорби. Просто деревню Скорби отсюда не видно, она в яме находится. А дорога к тем селам проходит только через ... читать далее »
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11 декабря 2016 в 19:36
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Александр
Мир «притворный и кратковременный» жесток, а чтобы мы не забывали об этом, в него добавлена «горчица» скорбей. Увлекаясь миром, мы начинаем ощущать сильную горечь, а затем и жжение от его «удовольствий».
Сладость есть лишь в Духе Святом, а все, что не имеет святости, лишено и сладости. Зная это, в монахе рождается глубокое отречение от мира, а в мирянине беспокойство об иной жизни.
Если мир жесток, то еще более шесток его цинизм, особенно монашеский, когда встречают поклонами, а выгоняют пинками. Благоговейных монахов всегда было немного, а циников можно встретить на каждом шагу. Цинизм всегда проявляется в жестокости. Когда ... читать далее »
13 января 2017 в 23:31 / 42 просмотра
Александр
Выбирая пути без Христа, мы выбираем пути заблуждений. Чем дальше они уводят нас от любвеобильного Бога, тем нелепее и опаснее становятся заблуждения. Наши попытки подняться из земного праха к Богу ... читать далее »
21 декабря 2016 в 20:50 / 253 просмотра
Александр
Облачный гребень дождя
Чешет поникшие травы
-То справа налево идя,
То слева направо.
Мечется сказка моя
Птицей осиротелой,
То слева направо летя,
То справа налево.
И все-таки смелых сердца
Выбирают ... читать далее »
28 ноября 2016 в 19:34 / 695 просмотров
Александр
Скромных счастье ищет само, и слава сама убегает от тщеславных.
Страдания – это всегда удар по самолюбию.
Если сердце научится жить в страхе Божием, оно уже не осмелится жить в грехе.
Быть добрым – ... читать далее »
6 января 2017 в 18:47 / 242 просмотра
Александр
Однажды, на Рождество, путники приехали в незнакомую красивую местность. Вечерело. На фоне заката по склонам гор были видны красивые села. В окнах домов зажглись тихие уютные огоньки.
Заметив на ... читать далее »
17 декабря 2016 в 19:40 / 588 просмотров
Александр
Спасаться по книгам – тоже самое, что лечиться градусником.
Никогда не учись у тех, кто ищет Христа вовне и произносит красивые речи о спасении.
Говорить правду об Истине, значит говорить о ней слова. ... читать далее »
26 ноября 2016 в 19:46 / 616 просмотров
Александр
Если оставишь мысли в покое,
увидишь, как они болтаются в уме, по
добно тряпке на ветру, бесцельные и
бесполезные, словно использованная
ветошь. Зная это, монах приходит ... читать далее »
25 декабря 2016 в 18:54 / 300 просмотров
Александр
Молись так, словно у тебя душа ягненка, отражай дурные помыслы так, словно у тебя сердце льва, постигай Истину так, словно у тебя ум Христа. Зная это, монах преодолеваетсопротивление демонов ... читать далее »
11 декабря 2016 в 19:36 / 378 просмотров
Александр
Мир «притворный и кратковременный» жесток, а чтобы мы не забывали об этом, в него добавлена «горчица» скорбей. Увлекаясь миром, мы начинаем ощущать сильную горечь, а затем и жжение от его ... читать далее »
3 сентября 2015 в 10:31 / 51593 просмотра
Александр
Высказывания архим. Кирилла (Павлова).
Эти высказывания легендарного старца Кирилла записал монах Симеон Афонский, в период жизни в Лавре. Замечательны пословицы и поговорки, придуманные старцем. ... читать далее »
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23 июля 2011 в 23:45
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Александр
Слово было у Бога и поэтому слово творит чудеса. Одним высказыванием Господа прозрел ап. Варфоломей (Ин. 1:43-49). Прп. Антоний услышал одну фразу Господа в Евангелии и изменил жизнь. Масса примеров показывает, что одно мудрое высказывание может остановить беду, помочь в жизненных трудностях или даже спасти человека.
Наверное, в жизни у каждого читателя были такие минуты, когда он был глубоко потрясен какими-то мудрыми высказываниями, или хотя бы задумался о жизни. Сколько раз добрые слова помогали нам понять себя и других. Ведь на самом деле красивое высказывание дает возможность увидеть мир глазами другого человека, открыть для ... читать далее »
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3 сентября 2015 в 10:31
/ 51593 просмотра
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Александр
Высказывания архим. Кирилла (Павлова).
Эти высказывания легендарного старца Кирилла записал монах Симеон Афонский, в период жизни в Лавре. Замечательны пословицы и поговорки, придуманные старцем. Это подлинное сокровище для понимающих ему цену.
Дело в том, что о. Кирилл специально облекал свои наставления в образ крылатых летучих пословиц или же советов для того, чтобы не отяготить духовное чадо. Человеку всегда оставалась свобода: выполнить совет - или сделать по-своему. Так что здесь нет и доли шутки. Это вещи, определяющие жизнь человека. Сразу же вспоминаются наставления Христа: притчи, пословицы, краткие апофтегмы. Кто бы ... читать далее »
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