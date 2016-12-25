Святая Гора Афон. Высказывания старца Симеона Афонского — Регистрация
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25 декабря 2016 в 18:54
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Александр
Молись так, словно у тебя душа ягненка, отражай дурные помыслы так, словно у тебя сердце льва, постигай Истину так, словно у тебя ум Христа. Зная это, монах преодолеваетсопротивление демонов милосердием Христовым, а мирянин стяжает помощь всех святых.
Если ты, монах, прилежишь молитве, не заботясь ни о крове, ни о теле, Изнутри возникает сияние чистого нетварного света, просвещающее тебя с головы до ног. Храня этот свет, будешь сам им храним и в этой жизни, и в иной. ' зная это, поступай так и спасешься, а мирянин пусть паломничает по святыням, укрепляя благодатью душу.
Учись менять ржавые монеты своих неблагоприятных ... читать далее »
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11 декабря 2016 в 19:36
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Александр
Мир «притворный и кратковременный» жесток, а чтобы мы не забывали об этом, в него добавлена «горчица» скорбей. Увлекаясь миром, мы начинаем ощущать сильную горечь, а затем и жжение от его «удовольствий».
Сладость есть лишь в Духе Святом, а все, что не имеет святости, лишено и сладости. Зная это, в монахе рождается глубокое отречение от мира, а в мирянине беспокойство об иной жизни.
Если мир жесток, то еще более шесток его цинизм, особенно монашеский, когда встречают поклонами, а выгоняют пинками. Благоговейных монахов всегда было немного, а циников можно встретить на каждом шагу. Цинизм всегда проявляется в жестокости. Когда ... читать далее »
25 декабря 2016 в 18:54 / 70 просмотров
Александр
Молись так, словно у тебя душа ягненка, отражай дурные помыслы так, словно у тебя сердце льва, постигай Истину так, словно у тебя ум Христа. Зная это, монах преодолеваетсопротивление демонов ... читать далее »
19 декабря 2016 в 20:51 / 182 просмотра
Александр
Прохожий попал на перекресток, где справа было написано – «Хорошая жизнь», слева была надпись – «Плохая жизнь», а прямо перед ним был указатель с надписью – «Путь к Богу».
– «Ну к Богу-то я еще ... читать далее »
28 ноября 2016 в 19:34 / 468 просмотров
Александр
Скромных счастье ищет само, и слава сама убегает от тщеславных.
Страдания – это всегда удар по самолюбию.
Если сердце научится жить в страхе Божием, оно уже не осмелится жить в грехе.
Быть добрым – ... читать далее »
25 декабря 2016 в 18:44 / 54 просмотра
Александр
Соединяться умом со страстями - то же самое, что поклоняться идолам, а сослагаться с помыслами - то же самое, что приносить себя в жертву демонам. Той же любовью, какой мы любим Бога, единственно ей ... читать далее »
17 декабря 2016 в 19:40 / 378 просмотров
Александр
Спасаться по книгам – тоже самое, что лечиться градусником.
Никогда не учись у тех, кто ищет Христа вовне и произносит красивые речи о спасении.
Говорить правду об Истине, значит говорить о ней слова. ... читать далее »
26 ноября 2016 в 19:46 / 441 просмотр
Александр
Если оставишь мысли в покое,
увидишь, как они болтаются в уме, по
добно тряпке на ветру, бесцельные и
бесполезные, словно использованная
ветошь. Зная это, монах приходит ... читать далее »
21 декабря 2016 в 20:50 / 89 просмотров
Александр
Облачный гребень дождя
Чешет поникшие травы
-То справа налево идя,
То слева направо.
Мечется сказка моя
Птицей осиротелой,
То слева направо летя,
То справа налево.
И все-таки смелых сердца
Выбирают ... читать далее »
11 декабря 2016 в 19:36 / 210 просмотров
Александр
Мир «притворный и кратковременный» жесток, а чтобы мы не забывали об этом, в него добавлена «горчица» скорбей. Увлекаясь миром, мы начинаем ощущать сильную горечь, а затем и жжение от его ... читать далее »
18 ноября 2016 в 20:21 / 603 просмотра
Александр
1.Живя на земле, живи, как на небе – без всяких привязанностей и в непрестанной молитве.
2.Каждый раз молись так, как будто впервые, или молись так, как будто в последний раз.
3.Созерцать Бога не ... читать далее »
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23 июля 2011 в 23:45
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Александр
Слово было у Бога и поэтому слово творит чудеса. Одним высказыванием Господа прозрел ап. Варфоломей (Ин. 1:43-49). Прп. Антоний услышал одну фразу Господа в Евангелии и изменил жизнь. Масса примеров показывает, что одно мудрое высказывание может остановить беду, помочь в жизненных трудностях или даже спасти человека.
Наверное, в жизни у каждого читателя были такие минуты, когда он был глубоко потрясен какими-то мудрыми высказываниями, или хотя бы задумался о жизни. Сколько раз добрые слова помогали нам понять себя и других. Ведь на самом деле красивое высказывание дает возможность увидеть мир глазами другого человека, открыть для ... читать далее »
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18 ноября 2016 в 20:21
/ 603 просмотра
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Александр
1.Живя на земле, живи, как на небе – без всяких привязанностей и в непрестанной молитве.
2.Каждый раз молись так, как будто впервые, или молись так, как будто в последний раз.
3.Созерцать Бога не всегда возможно, а умолять Его можно всегда.
4. Хорошо умолять Бога о прощении своих грехов, тогда помыслы осуждения уходят, как чуждые этому деланию.
5.Вся духовная борьба идет за смирение и терпение, а когда приходят смирение и терпение, то приходят внимание и молитва.
6.Гибельно для уединения судить о людях или слушать о них пересуды – ум надолго теряет покой и молитву.
7.Если думать о мире – не избежать горечи, а если о Боге – ... читать далее »