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Святая Гора Афон. Высказывания старца Симеона Афонского — Регистрация
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6 января 2017 в 18:47
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Александр
Однажды, на Рождество, путники приехали в незнакомую красивую местность. Вечерело. На фоне заката по склонам гор были видны красивые села. В окнах домов зажглись тихие уютные огоньки.
Заметив на дороге местных жителей, приезжие спросили у них: «Скажите, как называются эти красивые села вдали?» – «Эти-то? А это наши села – Счастье и Радость!» – «А как нам проехать в эти села?» – Поинтересовались путники. – «Вы видите эту дорогу? В те села Счастье и Радость можно попасть только по одной дороге, которая ведет через деревню Скорби. Просто деревню Скорби отсюда не видно, она в яме находится. А дорога к тем селам проходит только через ... читать далее »
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11 декабря 2016 в 19:36
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Александр
Мир «притворный и кратковременный» жесток, а чтобы мы не забывали об этом, в него добавлена «горчица» скорбей. Увлекаясь миром, мы начинаем ощущать сильную горечь, а затем и жжение от его «удовольствий».
Сладость есть лишь в Духе Святом, а все, что не имеет святости, лишено и сладости. Зная это, в монахе рождается глубокое отречение от мира, а в мирянине беспокойство об иной жизни.
Если мир жесток, то еще более шесток его цинизм, особенно монашеский, когда встречают поклонами, а выгоняют пинками. Благоговейных монахов всегда было немного, а циников можно встретить на каждом шагу. Цинизм всегда проявляется в жестокости. Когда ... читать далее »
31 января 2017 в 06:19 / 47 просмотров
Михаил Алексеевич
Спасение состоит из Причастия Покаяния и Добра.
Причастие.
Причастие может быть не только в Таинстве Крови и Плоти но имени Иисуса Христа в Иисусовой молитве, Благодати, Слова, через жития ... читать далее »
13 января 2017 в 23:31 / 158 просмотров
Александр
Выбирая пути без Христа, мы выбираем пути заблуждений. Чем дальше они уводят нас от любвеобильного Бога, тем нелепее и опаснее становятся заблуждения. Наши попытки подняться из земного праха к Богу ... читать далее »
11 декабря 2016 в 19:36 / 490 просмотров
Александр
Мир «притворный и кратковременный» жесток, а чтобы мы не забывали об этом, в него добавлена «горчица» скорбей. Увлекаясь миром, мы начинаем ощущать сильную горечь, а затем и жжение от его ... читать далее »
30 января 2017 в 08:32 / 43 просмотра
Александр
Бог всегда сделает так, как нужно, а мир никогда не сделает так, как хочет.
В совершенном Боге – все совершенно, а не совершенного нет и не может быть, но чтобы нам открылось это, необходимо помочь ... читать далее »
25 декабря 2016 в 18:54 / 410 просмотров
Александр
Молись так, словно у тебя душа ягненка, отражай дурные помыслы так, словно у тебя сердце льва, постигай Истину так, словно у тебя ум Христа. Зная это, монах преодолеваетсопротивление демонов ... читать далее »
28 ноября 2016 в 19:34 / 1116 просмотров
Александр
Скромных счастье ищет само, и слава сама убегает от тщеславных.
Страдания – это всегда удар по самолюбию.
Если сердце научится жить в страхе Божием, оно уже не осмелится жить в грехе.
Быть добрым – ... читать далее »
27 января 2017 в 18:20 / 90 просмотров
Александр
Горожанин и огород.
Притча о патриотах веры.
Один горожанин решил заняться огородничеством. Он начал искать книги о правильном выборе участка с хорошей землей, о воде для полива, о правильной посадке ... читать далее »
21 декабря 2016 в 20:50 / 341 просмотр
Александр
Облачный гребень дождя
Чешет поникшие травы
-То справа налево идя,
То слева направо.
Мечется сказка моя
Птицей осиротелой,
То слева направо летя,
То справа налево.
И все-таки смелых сердца
Выбирают ... читать далее »
3 сентября 2015 в 10:31 / 53069 просмотров
Александр
Высказывания архим. Кирилла (Павлова).
Эти высказывания легендарного старца Кирилла записал монах Симеон Афонский, в период жизни в Лавре. Замечательны пословицы и поговорки, придуманные старцем. ... читать далее »
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23 июля 2011 в 23:45
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Александр
Слово было у Бога и поэтому слово творит чудеса. Одним высказыванием Господа прозрел ап. Варфоломей (Ин. 1:43-49). Прп. Антоний услышал одну фразу Господа в Евангелии и изменил жизнь. Масса примеров показывает, что одно мудрое высказывание может остановить беду, помочь в жизненных трудностях или даже спасти человека.
Наверное, в жизни у каждого читателя были такие минуты, когда он был глубоко потрясен какими-то мудрыми высказываниями, или хотя бы задумался о жизни. Сколько раз добрые слова помогали нам понять себя и других. Ведь на самом деле красивое высказывание дает возможность увидеть мир глазами другого человека, открыть для ... читать далее »
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3 сентября 2015 в 10:31
/ 53069 просмотров
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Александр
Высказывания архим. Кирилла (Павлова).
Эти высказывания легендарного старца Кирилла записал монах Симеон Афонский, в период жизни в Лавре. Замечательны пословицы и поговорки, придуманные старцем. Это подлинное сокровище для понимающих ему цену.
Дело в том, что о. Кирилл специально облекал свои наставления в образ крылатых летучих пословиц или же советов для того, чтобы не отяготить духовное чадо. Человеку всегда оставалась свобода: выполнить совет - или сделать по-своему. Так что здесь нет и доли шутки. Это вещи, определяющие жизнь человека. Сразу же вспоминаются наставления Христа: притчи, пословицы, краткие апофтегмы. Кто бы ... читать далее »
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